{"_id":"6a92e9bdbcd37358df065e2a","slug":"video-protest-in-amritsar-over-purification-controversy-following-kharges-rally-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"खड़गे की रैली के बाद ‘शुद्धीकरण’ विवाद पर अमृतसर में प्रदर्शन, FIR की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला ग्राउंड के कथित ‘शुद्धीकरण’ को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने अमृतसर में विरोध जताते हुए पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. राज कुमार वेरका ने आरोप लगाया कि खड़गे की रैली के बाद ग्राउंड का शुद्धीकरण किया गया और उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कथित तौर पर इस कार्रवाई को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना से देशभर के दलित समाज में भारी रोष है। वेरका ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री से इस मामले में माफी की मांग की है। साथ ही कथित रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वेरका ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस हाईकोर्ट का रुख कर रिट याचिका दायर करेगी।

... और पढ़ें