Amritsar News: तस्करों को दबोचकर पुलिस ने बरामद की 1.15 किलो हेरोइन

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अमृतसर। सीमा क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। कुल 1.15 किलो हेरोइन बरामद हुई है। घरिंडा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं।पहले मामले में घरिंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान तीन युवकों को पकड़ा। इनकी पहचान कुलबीर सिंह उर्फ कीड़ा, रविंदर सिंह (दोनों अटलगढ़ निवासी) और साहिल सिंह (पुरानी मंडी अटारी निवासी) के रूप में हुई। उनके पास से 570 ग्राम हेरोइन मिली।दूसरे मामले में घरिंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान करनदीप सिंह उर्फ करन को गिरफ्तार किया। वह नौशहरा ढाला, तरनतारन का निवासी है। उसके कब्जे से 580 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने बरामद हेरोइन जब्त कर जांच शुरू की। आरोपियों से सप्लाई के संबंध में पूछताछ जारी है।