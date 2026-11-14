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Amritsar News: रिट्रीट सेरेमनी का समय अब साढ़े चार बजे से

Sat, 14 Nov 2026 11:58 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 14 Nov 2026 11:58 PM IST
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The retreat ceremony time is now from 4:30 from 16 nov
संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। भारत पाकिस्तान को विभाजित करती अंतरराष्ट्रीय अटारी सीमा पर अब रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया है। अब प्रतिदिन सायं साढ़े चार बजे रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी और पांच बजे संपन्न होगी। इससे पूर्व सेरेमनी का समय साढ़े पांच से छह बजे तक था। सर्दी की दस्तक के बाद यह बदलाव किया गया है। 16 नवंबर से रिट्रीट सेरेमनी सायं साढ़े चार बजे प्रारंभ होगी।
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