पीएम मोदी के जन्मदिन पर श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचे सांसद सतनाम सिंह संधू, की दीर्घायु की अरदास

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और संगरांद के पावन अवसर पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने श्री हरिमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब में माथा टेका। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और चढ़दी कला के लिए अरदास की। इस दौरान उन्होंने सिख संगत, संत समाज, निहंग सिंहों और एसजीपीसी सदस्यों के साथ सुखमनी साहिब के पाठ और कीर्तन दरबार में भी भाग लिया। संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देशभर में सेवा पखवाड़ा और ‘सेवा संकल्प मुहिम’ शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरु रामदास जी की पावन नगरी अमृतसर और श्री हरिमंदिर साहिब से इस अभियान की शुरुआत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने संगत के चरणों की सेवा, संतों के जोड़ों की सेवा, लंगर और सफाई सेवा में हिस्सा लेने की बात कही। सिख समुदाय और पंजाब के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र करते हुए संधू ने कहा कि सिख गुरुओं की शताब्दियां देश-विदेश में मनाई गईं और छोटे साहिबजादों की शहादत की याद में ‘वीर बाल दिवस’ की शुरुआत हुई। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में हुई कानूनी कार्रवाई का भी उल्लेख किया और कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठाए गए। किसानों के मुद्दे पर बातचीत के दरवाजे खुले प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर संधू ने कहा कि केंद्र सरकार के दरवाजे किसान भाइयों के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी किसान नेताओं से बातचीत कर चुके हैं और आगे भी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद को तैयार हैं। उन्होंने किसान, पंजाब सरकार और केंद्र के बीच बातचीत से समस्याओं का समाधान निकालने पर जोर दिया।

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