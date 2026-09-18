{"_id":"6aacf114f9e1f448ad048242","slug":"video-asi-killed-in-amritsar-dgp-gaurav-yadav-reaches-the-scene-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में एएसआई की हत्या, मौके पर पहुंचे डीजीपी गौरव यादव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भगतांवाला दाना मंडी में ड्यूटी के दौरान पुलिस मुलाजिम की गोली मारकर हत्या के मामले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लेने के साथ जांच अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। डीजीपी ने कहा कि पुलिस मामले की तकनीकी और पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस मुलाजिम गेट हकीमां थाने से राणा मस्ताना इलाके की तरफ गया था। इसी दौरान उसे दोपहिया वाहन पर सवार हमलावरों ने पीछा करते हुए नजदीक से गोली मारी। गोली गर्दन के पीछे के हिस्से के पास लगी। हालांकि मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। डीजीपी के मुताबिक, घटनास्थल से 30 बोर पिस्तौल का एक खोल बरामद हुआ है। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस की अलग-अलग टीमें मामले की जांच में जुटी हैं और घटनास्थल से लेकर आसपास के इलाकों तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की ट्रेल का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही मामले में सफलता मिलने की उम्मीद है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी।

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