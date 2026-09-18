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अमृतसर में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी की हत्या, भाजपा सांसद तरुण चुघ ने कानून-व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल
अमृतसर में देर रात गश्त के दौरान एक पुलिसकर्मी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गेट हकीमा थाना क्षेत्र में हुई। पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात था। गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
घटना पर भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ ने दुख जताते हुए पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। चुघ ने दावा किया कि पंजाब में पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले, पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट लांचर से हमला और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाए जाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी और पुलिस थाने ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। चुघ ने आरोप लगाया कि नशा तस्करी, रंगदारी और गैंगस्टर गतिविधियां पंजाब के लिए चुनौती बनी हुई हैं। उन्होंने सरकार से कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की।
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