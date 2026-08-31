{"_id":"6a94f10974866b59850b966e","slug":"video-farmers-and-farm-laborers-stage-a-protest-at-the-dc-office-in-amritsar-today-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"आज डीसी कार्यालय अमृतसर में किसान-मजदूरों का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से 31 अगस्त को डीसी कार्यालय अमृतसर के बाहर धरना दिया जाएगा। इस दौरान किसान और मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंपेंगे।
संगठन के नेताओं ने बताया कि किसानों और मजदूरों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने में बड़ी संख्या में विभिन्न गांवों से किसान-मजदूर शामिल होंगे। प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से मांग की जाएगी कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
धरने के बाद संगठन के प्रतिनिधि डीसी अमृतसर को मांग पत्र सौंपेंगे। नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो किसान मजदूर मोर्चा आगामी दिनों में संघर्ष को और तेज करने का फैसला कर सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।