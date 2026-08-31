आज डीसी कार्यालय अमृतसर में किसान-मजदूरों का धरना

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किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से 31 अगस्त को डीसी कार्यालय अमृतसर के बाहर धरना दिया जाएगा। इस दौरान किसान और मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंपेंगे। संगठन के नेताओं ने बताया कि किसानों और मजदूरों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने में बड़ी संख्या में विभिन्न गांवों से किसान-मजदूर शामिल होंगे। प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से मांग की जाएगी कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। धरने के बाद संगठन के प्रतिनिधि डीसी अमृतसर को मांग पत्र सौंपेंगे। नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो किसान मजदूर मोर्चा आगामी दिनों में संघर्ष को और तेज करने का फैसला कर सकता है।

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