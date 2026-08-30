Amritsar News: तरनतारन में दिनदहाड़े युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग में वारदात का शक

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तरनतारन। बस स्टैंड के पास रविवार को दिनदहाड़े 20 वर्षीय युवक जगजीत सिंह निवासी गांव कद गिल की चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।जगजीत डीजे का काम करता था। करीब एक माह पहले उस पर गांव नारंगाबाद की एक युवती को घर से ले जाने का आरोप लगा था। रविवार को युवती की मां उनसे मिलने आई थी। इसके बाद जगजीत उसे मोटरसाइकिल से बस स्टैंड छोड़ने जा रहा था तभी हमलावरों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया।परिजनों ने युवती के भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।