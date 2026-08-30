Amritsar News: नेपाल की बाढ़ में तरनतारन के तीन लोग लापता
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sun, 30 Aug 2026 11:22 PM IST
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25 अगस्त के बाद नहीं हुआ संपर्क
संवाद न्यूज एजेंसी
तरनतारन। नेपाल में आई बाढ़ के दौरान जिले के गांव रत्तोके निवासी शमशेर सिंह संधू अपने दो रिश्तेदारों समेत लापता हो गए हैं। 25 अगस्त से तीनों से संपर्क नहीं होने के कारण परिवार में चिंता का माहौल है।
जानकारी के अनुसार शमशेर सिंह संधू पुत्र स्वर्ण सिंह नेपाल में एंड्रिट्ज कंपनी के त्रिशूली अपर पावर हाउस प्रोजेक्ट में क्रेन चालक के तौर पर काम करता था। उसके साथ उसका साला भूपिंदर सिंह और रिश्तेदार रशपाल सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह भी रह रहे थे। परिवार के मुताबिक 25 अगस्त को व्हाट्सएप कॉल के जरिये शमशेर से आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद तीनों से संपर्क नहीं हो सका।
परिवार ने डिप्टी कमिश्नर तरनतारन को पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। गांववासियों और परिवार ने केंद्र सरकार तथा विदेश मंत्रालय से भारतीय दूतावास, काठमांडू और नेपाल सरकार के साथ तालमेल कर तीनों की जल्द तलाश करवाने की अपील की है।
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तरनतारन। नेपाल में आई बाढ़ के दौरान जिले के गांव रत्तोके निवासी शमशेर सिंह संधू अपने दो रिश्तेदारों समेत लापता हो गए हैं। 25 अगस्त से तीनों से संपर्क नहीं होने के कारण परिवार में चिंता का माहौल है।
जानकारी के अनुसार शमशेर सिंह संधू पुत्र स्वर्ण सिंह नेपाल में एंड्रिट्ज कंपनी के त्रिशूली अपर पावर हाउस प्रोजेक्ट में क्रेन चालक के तौर पर काम करता था। उसके साथ उसका साला भूपिंदर सिंह और रिश्तेदार रशपाल सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह भी रह रहे थे। परिवार के मुताबिक 25 अगस्त को व्हाट्सएप कॉल के जरिये शमशेर से आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद तीनों से संपर्क नहीं हो सका।
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परिवार ने डिप्टी कमिश्नर तरनतारन को पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। गांववासियों और परिवार ने केंद्र सरकार तथा विदेश मंत्रालय से भारतीय दूतावास, काठमांडू और नेपाल सरकार के साथ तालमेल कर तीनों की जल्द तलाश करवाने की अपील की है।
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