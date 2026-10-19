उमरिया: 5600 जवारा कलशों के साथ निकला माता बिरासनी का ऐतिहासिक जुलूस, भक्तिमय हुआ बिरसिंहपुर पाली

उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित जगत जननी माता बिरासनी शक्तिपीठ में आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब माता बिरासनी का ऐतिहासिक जवारा जुलूस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता से पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आया। माता के जयकारों के बीच निकले इस भव्य जुलूस ने धार्मिक नगरी बिरसिंहपुर पाली की आस्था और सांस्कृतिक परंपरा की भव्य तस्वीर प्रस्तुत की।



जवारा जुलूस में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने जगत जननी माता बिरासनी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता के दरबार में अर्जी लगाई। श्रद्धालुओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। माता के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति का भाव हर तरफ नजर आया।



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5600 जवारा कलशों का नगर भ्रमण, विधिवत हुआ विसर्जन

इस ऐतिहासिक आयोजन का सबसे खास आकर्षण लगभग 5600 जवारा कलश रहे, जिनका नगर भ्रमण कराया गया। इतनी बड़ी संख्या में जवारा कलशों का एक साथ जुलूस में शामिल होना और उसके बाद विधिवत विसर्जन किया जाना आयोजन की विशिष्टता को दर्शाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुरूप संपन्न हुए इस आयोजन में श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। जुलूस के नगर भ्रमण के दौरान वातावरण माता के जयकारों और भक्तिभाव से गूंजता रहा।



माता बिरासनी शक्तिपीठ क्षेत्र की प्रमुख धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहां आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जवारा जुलूस भी इसी आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भक्त माता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं।



सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण आयोजन

जवारा जुलूस और विसर्जन कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए शासन-प्रशासन की निगरानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आयोजन के दौरान करीब 100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही और जुलूस का संचालन सुचारु रूप से हो सके। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया।



आस्था और परंपरा का अनूठा संगम

माता बिरासनी का ऐतिहासिक जवारा जुलूस केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और जनआस्था का प्रतीक भी है। हजारों जवारा कलशों के नगर भ्रमण और विसर्जन ने आयोजन को विशेष बना दिया। श्रद्धालुओं की भागीदारी और भक्ति के उत्साह ने पूरे बिरसिंहपुर पाली को धर्ममय माहौल में रंग दिया। इस तरह माता बिरासनी का ऐतिहासिक जवारा जुलूस धूमधाम, हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। विशाल जनभागीदारी और व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम ने एक बार फिर क्षेत्र में माता बिरासनी के प्रति लोगों की गहरी आस्था को प्रदर्शित किया।