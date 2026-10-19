इंदौरः हेड कांस्टेबल की संपत्ति 64 करोड़ पार, पत्नी के नाम पर खरीदी बेशकीमती जमीनें

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अधिकारी के अनुसार, ये सभी संपत्तियां पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (PTC) में पदस्थ हेड कांस्टेबल फिरोज खान उनके परिवार के सदस्यों, करीबी साथियों और उनसे जुड़ी विभिन्न कंपनियों के नाम पर दर्ज हैं। इस खुलासे के बाद से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है।लोकायुक्त डीएसपी सुनील टालन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में ड्राइवर के रूप में तैनात हेड कांस्टेबल फिरोज खान के खिलाफ एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में मुख्य तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि संबंधित हेड कांस्टेबल लंबे समय से अपनी ड्यूटी से लगातार नदारद चल रहे थे। इसके अलावा, उन्होंने पुलिस विभाग में अपने पद और रसूख का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर विवादित संपत्तियों के सौदों को अंजाम दिया था।लोकायुक्त पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि जब इस शिकायत की प्रारंभिक और तथ्यात्मक जांच की गई, तो आरोपों में सच्चाई पाई गई। इसके बाद, आरोपी हेड कांस्टेबल और उनकी करीबी सहयोगी रोशनी वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत औपचारिक मामला दर्ज कर लिया गया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की और आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देने की योजना बनाई।बीती 14 अक्टूबर को लोकायुक्त पुलिस की विशेष टीमों ने इंदौर और देवास जिलों में सुनियोजित तरीके से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। यह छापे मुख्य रूप से आरोपी हेड कांस्टेबल, उनके परिवार के सदस्यों, व्यावसायिक साथियों और उनसे जुड़ी निजी कंपनियों के विभिन्न ठिकानों पर मारे गए थे। इस दौरान पुलिस टीमों ने मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए, जिनकी मदद से संपत्ति के इस बड़े साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ है।टालन ने आगे बताया कि अब तक की गई विस्तृत जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि हेड कांस्टेबल, उनके परिजनों, साथियों और निजी कंपनियों के नाम पर कुल 46 अचल संपत्तियां खरीदी गई हैं। इन संपत्तियों में अलग-अलग स्थानों पर बने मकान, कृषि भूमि, तथा आवासीय और व्यावसायिक भूखंड शामिल हैं। सरकारी दस्तावेजों और निर्धारित दरों के हिसाब से इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 17 करोड़ 19 लाख रुपये बैठती है, जबकि इनकी मौजूदा अनुमानित बाजार कीमत 64 करोड़ एक लाख रुपये से भी अधिक है।छापेमारी के बाद की गई निरंतर जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को कुछ और नई संपत्तियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं। इनमें इंदौर जिले के अलग-अलग हिस्सों में एक निजी कंपनी के नाम पर खरीदी गई कृषि भूमि का मामला भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष कंपनी आरोपी हेड कांस्टेबल की पत्नी हीना और युवराज पंवार नाम के एक अन्य व्यक्ति द्वारा आपस में मिलकर संचालित की जा रही थी, जिसके माध्यम से संपत्तियों के सौदे किए जाते थे।पुलिस विभाग में अपने 24 साल के लंबे सेवाकाल के दौरान, वेतन के रूप में हेड कांस्टेबल की कुल कमाई लगभग 75 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, अन्य सभी वैध स्रोतों से होने वाली आय को यदि मिला लिया जाए, तो उनकी कुल वैध कमाई लगभग एक करोड़ 94 लाख रुपये बनती है। फिलहाल हेड कांस्टेबल और उनके सभी सहयोगियों से कथित तौर पर जुड़ी इन बेनामी और संदिग्ध संपत्तियों के मामले में लोकायुक्त पुलिस की गहन जांच अभी भी लगातार जारी है।