सीहोर: सलकनपुर में उमड़ा आस्था का महासागर, नवमी पर डेढ़ लाख भक्तों ने मां विजयासन के दरबार में टेका माथा

किसी की आंखों में परिवार की खुशहाली की प्रार्थना, किसी के हाथों में पूजा की थाली, तो किसी के होंठों पर मां विजयासन के जयकारे। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर सलकनपुर स्थित प्रसिद्ध मां विजयासन देवी धाम में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि नौ दिनों तक पूरा क्षेत्र माता रानी की भक्ति में सराबोर रहा। दूर-दराज के गांवों और शहरों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में शीश नवाकर सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की मंगलकामना की।

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