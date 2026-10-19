इंदौर: त्योहारों की सुरक्षा को लेकर एनएसजी कमांडो और पुलिस अधिकारियों की बैठक, मॉकड्रिल की बनी योजना

आगामी त्योहारों के मद्देनजर इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कमांडो और इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संभावित आतंकी हमले सहित अन्य गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और आपात स्थिति में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की गई।

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