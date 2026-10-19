इंदौर: त्योहारों की सुरक्षा को लेकर एनएसजी कमांडो और पुलिस अधिकारियों की बैठक, मॉकड्रिल की बनी योजना
इंदौर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर एनएसजी कमांडो और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठक की। इसमें संभावित आतंकी हमलों से निपटने, त्वरित कार्रवाई और एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। आने वाले दिनों में शहर के किसी सार्वजनिक स्थान पर एनएसजी कमांडो मॉक ड्रिल करेंगे।
विस्तार
आगामी त्योहारों के मद्देनजर इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कमांडो और इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संभावित आतंकी हमले सहित अन्य गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और आपात स्थिति में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की गई।
बैठक में इंदौर पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, एनएसजी की ओर से कर्नल अभिषेक सिंह और चुनिंदा कमांडो व अधिकारी शामिल हुए। बैठक में त्योहारों के दौरान बाजारों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विचार-विमर्श किया गया।
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आपात स्थिति से निपटने की तैयारी
त्योहारों के दौरान शहर में लोगों की आवाजाही बढ़ने के कारण सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए बैठक में आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई, कमांडो की तैनाती और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटने और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।
सार्वजनिक स्थान पर होगी मॉक ड्रिल
बैठक के बाद आने वाले दिनों में इंदौर के किसी सार्वजनिक क्षेत्र में एनएसजी अधिकारियों और कमांडो की ओर से मॉक ड्रिल किए जाने की तैयारी है। इस अभ्यास के जरिए आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता, आपसी तालमेल और कार्रवाई की प्रक्रिया को परखा जाएगा। हालांकि, मॉक ड्रिल की तारीख और स्थान के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
एनएसजी और इंदौर पुलिस के बीच हुई इस बैठक को त्योहारों से पहले सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। बैठक की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।