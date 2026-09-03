उमरिया: हलछठ की पूजा के बाद नदी में विसर्जन बनी आखिरी रस्म, 70 वर्षीय रमोता बाई गहरे पानी में लापता

उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कल्दा में गुरुवार सुबह हलछठ पूजन के बाद पूजन सामग्री विसर्जित करने गई 70 वर्षीय वृद्ध महिला के नदी में लापता होने से हड़कंप मच गया। विनोदा नदी में पूजन सामग्री विसर्जित करने के दौरान अचानक पैर फिसलने से रमोता बाई गहरे पानी में चली गईं। घटना की सूचना मिलते ही नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया है।जानकारी के अनुसार रमोता बाई पति बाबूलाल यादव, उम्र करीब 70 वर्ष, निवासी कुरावर थाना पाली हैं। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर वह अपने भाई के घर ग्राम कल्दा आई हुई थीं। बुधवार को उन्होंने अपनी भाभी के साथ हलछठ का पूजन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में हलछठ का पर्व विशेष धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। महिलाएं संतान की सुख-समृद्धि, लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए पूजा करती हैं। पूजा के बाद पूजन सामग्री को जल में विसर्जित करना भी परंपरा का हिस्सा माना जाता है।इसी परंपरा के तहत रमोता बाई गुरुवार सुबह करीब 7 बजे हलछठ की पूजन सामग्री लेकर ग्राम कल्दा स्थित विनोदा नदी पहुंचीं। वह नदी के किनारे पहुंचकर सामग्री का विसर्जन कर रही थीं। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह अपना संतुलन खो बैठीं। देखते ही देखते वह नदी के गहरे पानी में समा गईं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी।घटना की जानकारी मिलते ही नौरोजाबाद थाना प्रभारी बालेंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला की तलाश शुरू कराई। नदी की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लगातार हो रही बारिश और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।बताया गया कि नदी में पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण एसडीआरएफ के जवानों को गहरे पानी में उतरकर तलाश करने में परेशानी आ रही है। टीम नदी के बहाव की दिशा में संभावित स्थानों पर महिला की तलाश कर रही है।नौरोजाबाद थाना प्रभारी बालेंद्र शर्मा ने बताया कि वृद्ध महिला को तलाशने का प्रयास लगातार जारी है। बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन में कठिनाई आ रही है। उन्होंने बताया कि तलाश करते-करते टीम डैम के नजदीक पहुंच गई है और अब डैम में उतरकर भी महिला की तलाश करने की तैयारी की जा रही है। इधर, रमोता बाई के नदी में लापता होने की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार महिला की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल रमोता बाई का कोई सुराग नहीं मिल सका है।