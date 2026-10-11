टीकमगढ़ में एसआई की अभद्रता पर हंगामा: एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठन; राजवीर यादव लाइन हाजिर

टीकमगढ़ शहर के कटरा बाजार में नवदुर्गा पंडाल लगाने के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर रविवार को जमकर हंगामा हुआ। विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।प्रदर्शनकारियों ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर दुर्गा पंडालों के पट नहीं खोले जाएंगे। बढ़ते विरोध के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया।मामला कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राजवीर यादव से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात कटरा बाजार में नवदुर्गा पंडाल लगाने के दौरान सब इंस्पेक्टर और नवदुर्गा समिति के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। समिति के लोगों ने आरोप लगाया कि इस दौरान एसआई ने उनके साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। घटना से नाराज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रविवार को एसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नवदुर्गा समिति के सदस्यों ने भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होती, तब तक दुर्गा पंडालों के पट नहीं खोले जाएंगे। इससे नवरात्र के दौरान धार्मिक आयोजन प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई।धरने की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटे रहे। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर राजवीर यादव को कोतवाली थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर मामले की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।प्रदर्शन में बजरंग दल के जिला संयोजक निलेश उटमालिया, अशोक सेन, बजरंग अखाड़ा प्रमुख राजकुमार सोनी, ऋषि अवस्थी, विवेक चौरसिया, अजय सिंह गौर, सनी सिंधी सहित नवदुर्गा समिति के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।