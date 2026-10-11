एमपी: नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपोलिटन एरिया से जोड़ने की तैयारी, सीएम ने बच्चों को गिफ्ट किया सांदीपनि स्कूल

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मध्यप्रदेश में विकास की नई योजनाओं के बीच नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपोलिटन एरिया का लाभ देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को नरसिंहपुर में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। जिले में गोटेगांव-नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग के उन्नयन पर 540 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नर्मदा के वरमान घाट पर रिवर फ्रंट, नरसिंहपुर में गीता भवन और एकांत वन कॉरिडोर विकसित करने की भी घोषणा की गई। इन परियोजनाओं से जिले में आवागमन, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपोलिटन एरिया से जोड़ने का लाभ मिलेगा। उन्होंने खेरी नाका से रेलवे स्टेशन तक प्रमुख मार्ग बनाने की भी घोषणा की। हालांकि, इन परियोजनाओं की समयसीमा और क्रियान्वयन का विस्तृत खाका सामने आना बाकी है।