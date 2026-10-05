एमपी: निवाड़ी में रिश्तों का कत्ल, पिता ने दो माह की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या की, नीम के नीचे दफनाया

मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बिरोरा पहाड़ गांव में रिश्तों को कलंकित करने वाली दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपनी महज दो माह की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को घर के पास नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।पृथ्वीपुर थाना प्रभारी गौरव राजोरिया ने बताया कि आरोपी संतोष आदिवासी के बेटे भरत आदिवासी ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी। भरत ने पुलिस को बताया कि 1 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 8 बजे उसकी करीब दो माह की छोटी बहन घर में लेटी हुई थी। इसी दौरान उसके पिता संतोष आदिवासी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को मकान के पास नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया।भरत के अनुसार, करीब 15 से 20 दिन पहले आरोपी पिता ने उसकी मां के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया था। इसके बाद से संतोष गुस्से में रहता था और आए दिन बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। पुलिस के मुताबिक, इसी पारिवारिक तनाव और गुस्से के बीच आरोपी ने अपनी मासूम बेटी की हत्या कर दी।सूचना मिलते ही पृथ्वीपुर पुलिस ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को घटना की जानकारी दी। इसके बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन की मौजूदगी में नीम के पेड़ के नीचे खोदे गए गड्ढे से मासूम का शव बाहर निकलवाया गया।शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी संतोष आदिवासी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।