खौफनाक: बेटे की चाह में मां ने एक दिन की नवजात बेटी का गला घोंटा, अस्पताल के बिस्तर पर की ये हैवानियत

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अशोकनगर जिला अस्पताल में एक दिन की नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नवजात की मां ने ही बेटे की चाह में अपनी मासूम बच्ची की जान ले ली। पुलिस पूछताछ के दौरान महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।