भोपाल में रात 10 बजे निर्वाचन सदन पहुंचे कांग्रेसी: सीईसी का पुतला फूंका, पटवारी-सिंघार-दिग्विजय ने दिया धरना

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सिंघार बोले- संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार के माध्यम से पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। सिंघार ने युवाओं और आम लोगों से आंदोलन में आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। विज्ञापन



दिग्विजय ने मतदाता सूची पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को छात्रों, गरीबों, मजदूरों और आम लोगों की आवाज उठाने वाला नेता बताया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जिक्र करते हुए बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का दावा किया। विज्ञापन विज्ञापन

दिग्विजय ने कहा कि अगर कुछ मतदाताओं की मृत्यु हुई और कुछ लोग दूसरी जगह चले गए, तो बाकी हटाए गए मतदाताओं का क्या हुआ। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कई आरोप लगाए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि प्रदर्शन के दौरान नहीं हुई है।



मन की बात की जगह जन की बात

दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' करते हैं, वहां मंगलवार को 'जन की बात' हुई। उन्होंने लोगों से राहुल गांधी के 'सत्याग्रह' अभियान से जुड़ने की अपील की। भोपाल में कांग्रेस नेताओं के संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया। पार्टी ने बुधवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार के माध्यम से पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। सिंघार ने युवाओं और आम लोगों से आंदोलन में आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है।पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को छात्रों, गरीबों, मजदूरों और आम लोगों की आवाज उठाने वाला नेता बताया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जिक्र करते हुए बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का दावा किया।दिग्विजय ने कहा कि अगर कुछ मतदाताओं की मृत्यु हुई और कुछ लोग दूसरी जगह चले गए, तो बाकी हटाए गए मतदाताओं का क्या हुआ। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कई आरोप लगाए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि प्रदर्शन के दौरान नहीं हुई है।दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' करते हैं, वहां मंगलवार को 'जन की बात' हुई। उन्होंने लोगों से राहुल गांधी के 'सत्याग्रह' अभियान से जुड़ने की अपील की। भोपाल में कांग्रेस नेताओं के संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया। पार्टी ने बुधवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में मध्यप्रदेश कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई। मंगलवार रात करीब 10 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। निर्वाचन सदन के बाहर कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी जलाया गया। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और करीब 300 सांसद चुनाव आयोग से सवाल पूछने और वोट के मुद्दे पर जवाब मांगने जा रहे थे, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। पटवारी ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पूरी नहीं होती, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार के पुतले जलाने का ऐलान किया।