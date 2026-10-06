एमपी ट्रेवल मार्ट: 1100 करोड़ के निवेश पर मुहर की तैयारी, बुधवार को 34 देशों के टूर ऑपरेटर्स जुटेंगे भोपाल में

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प्रदेश में पर्यटन के जरिए बड़े निवेश और रोजगार की तैयारी अब जमीन पर उतरने जा रही है। राजधानी भोपाल में बुधवार से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट-2026 में 1100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों और अनुबंधों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इनमें सीहोर के रामगढ़ में 848.40 करोड़ रुपये का मेगा पर्यटन निवेश समझौता सबसे बड़ा होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 7 अक्तूबर को मार्ट के सातवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 7 से 10 अक्तूबर तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले आयोजन में 34 देशों के 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय और 15 राज्यों के 180 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स सहित 600 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। चार दिन में 10 हजार से अधिक बी2बी बैठकें प्रस्तावित हैं। इनमें विदेशी और घरेलू खरीदारों की प्रदेश के 355 होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे और एडवेंचर पर्यटन से जुड़े स्थानीय कारोबारियों से सीधे बातचीत होगी।