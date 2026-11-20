मध्यप्रदेश के श्योपुर में चंबल की रेत का अवैध कारोबार रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। नागदा गांव के पास रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने पहुंची वन विभाग की घड़ियाल टीम को पांच लोगों ने घेर लिया और पत्थरों व डंडों से हमला कर दिया। हमले में वनरक्षक रामलखन गुर्जर सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारी घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर वन कर्मचारियों ने भी अपनी बंदूकें निकाल लीं। घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर और दो मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

मामला 19 नवंबर 2026 का है। जानकारी के मुताबिक, वन विभाग की घड़ियाल टीम चंबल क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को नहर के पास चंबल की रेत से भरा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दिया। वन कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के पास ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय सड़क पर ही रेत खाली कर दी। इसके बाद उसने ट्रैक्टर को गीले खेत में फंसाकर भागने की कोशिश की।



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वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को पकड़ लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। इसी दौरान पांच लोग मोटरसाइकिलों से वहां पहुंच गए। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने पहले वन कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की और फिर पत्थरों व डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि वनरक्षक रामलखन गुर्जर के सिर पर लकड़ी के फट्टे से वार किया गया। हमले में वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी चोटें आईं। हमले के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी-अपनी बंदूकें निकाल लीं। इससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालांकि, आरोपी ट्रैक्टर और दो मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गए।



पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

घटना के बाद वन विभाग की घड़ियाल टीम ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बीरेंद्र रावत, लवकुश रावत, महेश रावत, रूपसिंह राजोरिया और राजेंद्र रावत को नामजद करते हुए शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एएसआई महावीर सिंह कंसाना को सौंपी गई है।



वन विभाग की टीम की सुरक्षा पर सवाल

चंबल नदी में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने की जिम्मेदारी वन विभाग की है, लेकिन कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं चुनौती बनी हुई हैं। श्योपुर की इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अमले की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंची सरकारी टीम ही सुरक्षित नहीं है, तो चंबल की रेत और यहां के वन्यजीवों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और नामजद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।