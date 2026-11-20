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बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी से मुर्गियों और पोल्ट्री कारोबार को बचाने के लिए भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (निषाद) के वैज्ञानिकों ने H5N1 बर्ड फ्लू की स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में इस वैक्सीन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत महज एक से दो रुपये होगी। दावा है कि यह H5N1 वेरिएंट के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 300 करोड़ रुपये की लागत से एक नई अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को दिल्ली से लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन इसे बनाने वाले वैज्ञानिक भोपाल में हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वैक्सीन को यहीं से देश को समर्पित किया जाएगा।