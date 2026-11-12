सीहोर: दिवाली के बाद सीहोर मंडी में गूंजा मुहूर्त का सौदा, 8100 रुपये में बिका सोयाबीन; 3551 लगी गेहूं की बोली

दीपावली का अवकाश समाप्त होते ही सीहोर कृषि उपज मंडी में गुरुवार को व्यापारिक गतिविधियों ने जोरदार दस्तक दी। शुभ मुहूर्त में हुई नीलामी के दौरान सोयाबीन 8100 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं 3551 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। खास बात यह रही कि मुहूर्त के पहले सौदे में व्यापारियों के बीच ऊंची बोली लगाने की होड़ दिखाई दी। हनुमान ट्रेडिंग कंपनी ने सोयाबीन और ट्रेड किंग इंटरनेशनल ने गेहूं की सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीदारी की। पहले ही दिन मंडी में करीब 10 हजार क्विंटल विभिन्न कृषि जिंसों की आवक ने कारोबार की रफ्तार का संकेत दे दिया।



सुबह से मंदिर में शुरू हुई पूजन की तैयारी

दीपावली के बाद मंडी में कारोबार की औपचारिक शुरुआत के लिए गुरुवार, 12 नवंबर को विशेष आयोजन रखा गया था। सुबह 8:30 बजे मंडी प्रांगण स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर में पूजन-अर्चना प्रारंभ हुई। इसके बाद सुबह 9:15 बजे आरती की गई। आरती के पश्चात उपस्थित किसानों, व्यापारियों और मंडी से जुड़े लोगों ने नाश्ता किया। धार्मिक परंपराओं के साथ नए व्यापारिक सत्र की शुरुआत को लेकर मंडी परिसर में उत्साह का माहौल रहा।



बैलगाड़ी लेकर सबसे पहले पहुंचे किसान का साफा पहनाकर सम्मान

शुभ मुहूर्त की नीलामी में सबसे पहले जमोनिया के किसान जितेंद्र यादव की बैलगाड़ी मंडी में पहुंची। मंडी की परंपरा के अनुसार प्रथम उपज लेकर पहुंचने वाले किसान का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उनका सम्मान कर मुहूर्त के पहले सौदे की शुरुआत की गई। जमोनिया तालाब के किसान जितेंद्र यादव की छह क्विंटल सोयाबीन की उपज नीलामी में रखी गई, जिस पर व्यापारियों ने बोली लगाई।



ये भी पढ़ें- प्रदेश में सबसे ठंडा रहा शहडोल का कल्याणपुर: न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री पर पहुंचा, पिछले साल भी गिरा था पारा



8100 रुपये में बिका छह क्विंटल सोयाबीन

मुहूर्त के पहले सोयाबीन सौदे में हनुमान ट्रेडिंग कंपनी ने सबसे ऊंची बोली लगाई। कंपनी के प्रोपराइटर मोहन राठौर ने 8100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव लगाकर किसान जितेंद्र यादव की छह क्विंटल सोयाबीन खरीदी। दीपावली के बाद मंडी में हुई इस खरीदारी ने किसानों और व्यापारियों के बीच खास आकर्षण पैदा किया। मुहूर्त का यह सौदा नए व्यापारिक सत्र की शुरुआत का प्रमुख आकर्षण बना रहा।



गेहूं के सौदे में भी व्यापारियों ने दिखाई दिलचस्पी

सोयाबीन के बाद गेहूं की मुहूर्त नीलामी भी आकर्षण का केंद्र रही। ग्राम ऊलझावांन के किसान पवन की 30 क्विंटल गेहूं की उपज नीलामी के लिए पहुंची। ट्रेड किंग इंटरनेशनल के प्रोपराइटर प्रिंस राठौर (जैकी) ने 3551 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे ऊंची बोली लगाकर गेहूं खरीदा। इस तरह सोयाबीन और गेहूं दोनों के मुहूर्त सौदों में व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की।



पहले दिन 10 हजार क्विंटल की आवक, सोयाबीन की 3 हजार क्विंटल तक पहुंची आवक

दीपावली अवकाश के बाद पहले ही दिन मंडी में विभिन्न कृषि जिंसों की अच्छी आवक दर्ज की गई। गुरुवार को करीब 10 हजार क्विंटल सभी जिंसों की आवक रही। इसमें सोयाबीन की आवक लगभग 2500 से 3000 क्विंटल के बीच बताई गई। नीलामी कार्य शुरू होने के साथ ही मंडी में किसानों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गईं। आगामी दिनों में आवक बढ़ने की संभावना के बीच किसानों की नजर अब बाजार के भाव पर रहेगी।



मुहूर्त के सौदों से कारोबार को मिली नई शुरुआत

कृषि उपज मंडी में दीपावली के बाद शुभ मुहूर्त में नीलामी शुरू करने की परंपरा रही है। इस अवसर पर किसान अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं और व्यापारी बोली लगाकर नए व्यापारिक सत्र की शुरुआत करते हैं। इस बार सोयाबीन के 8100 रुपये और गेहूं के 3551 रुपये प्रति क्विंटल के मुहूर्त भाव ने आयोजन को खास बना दिया। हालांकि ये मुहूर्त के विशेष सौदे थे, इन्हें पूरे दिन या सामान्य बाजार के प्रचलित भाव का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। अब आने वाले दिनों में वास्तविक आवक और नीलामी के दौरान मिलने वाले भाव से मंडी के कारोबार की दिशा तय होगी।