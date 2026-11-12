एमपी: गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, मंदसौर में केमिकल पार्क और रतलाम में बायो प्लांट पर लगेगी मुहर!
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 12 Nov 2026 10:47 AM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार 18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में मालवा क्षेत्र के औद्योगिक विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार करेगी। मंदसौर में केमिकल पार्क, रतलाम में बायो प्लांट और बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की योजना एजेंडे में शामिल हो सकती है।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब मालवा क्षेत्र पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। इसमें नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना, निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर तैयार करने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकता है।
ये भी पढ़ें- एमपी में नए डीजीपी की दौड़ में बचे 11 IPS अफसर: 20 नवंबर को UPSC चुनेगा 3 नाम, 23 तक हो सकता है एलान
मंदसौर से रतलाम तक उद्योगों का विस्तार
बैठक में मंदसौर में केमिकल इंडस्ट्रीज पार्क विकसित करने की योजना पर विचार किया जा सकता है। वहीं, रतलाम में बायो प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। मंदसौर जिले के बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा उज्जैन में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं। इन योजनाओं के जरिए मालवा क्षेत्र में उद्योगों का नया नेटवर्क तैयार करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में अमूल दूध 4 रुपए तक महंगा: गोल्ड का एक लीटर पैकेट अब 74 रुपए में मिलेगा
औद्योगिक नीति में बदलाव की तैयारी
औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन पर भी विचार कर रही है। इसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश की प्रक्रिया को अधिक अनुकूल बनाने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव संभव है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- एमपी में नए डीजीपी की दौड़ में बचे 11 IPS अफसर: 20 नवंबर को UPSC चुनेगा 3 नाम, 23 तक हो सकता है एलान
विज्ञापन
मंदसौर से रतलाम तक उद्योगों का विस्तार
बैठक में मंदसौर में केमिकल इंडस्ट्रीज पार्क विकसित करने की योजना पर विचार किया जा सकता है। वहीं, रतलाम में बायो प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। मंदसौर जिले के बसई में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा उज्जैन में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं। इन योजनाओं के जरिए मालवा क्षेत्र में उद्योगों का नया नेटवर्क तैयार करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में अमूल दूध 4 रुपए तक महंगा: गोल्ड का एक लीटर पैकेट अब 74 रुपए में मिलेगा
औद्योगिक नीति में बदलाव की तैयारी
औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन पर भी विचार कर रही है। इसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निवेश की प्रक्रिया को अधिक अनुकूल बनाने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव संभव है।