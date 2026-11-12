एमपी: गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, मंदसौर में केमिकल पार्क और रतलाम में बायो प्लांट पर लगेगी मुहर!

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मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब मालवा क्षेत्र पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। इसमें नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना, निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर तैयार करने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकता है।