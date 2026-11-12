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इंदौर: स्वच्छता में पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा-भागीरथपुरा पेयजल कांड ने इंदौर की छवि बिगाड़ी

Thu, 12 Nov 2026 10:45 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Thu, 12 Nov 2026 10:45 AM IST
सार

आठ साल तक स्वच्छता में देश में अव्वल रहने वाले इंदौर की रैंकिंग में आई गिरावट अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को दूसरा स्थान मिलने पर कांग्रेस ने महापौर और नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। 

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Politics heats up over Indore’s decline in cleanliness rankings; Congress claims the ‘Bhagirathpura drinking w
इंदौर नगर निगम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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इंदौर के लगातार आठ साल तक स्वच्छता में देश में पहले स्थान पर रहने के बाद इस बार टॉप थ्री में जगह नहीं मिलने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के बावजूद शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हुई है। वहीं, महापौर ने कहा कि इंदौर सबसे अधिक अंक हासिल कर नंबर वन है और उसे जोड़ी शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है।

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नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने कहा कि इंदौर ने आठ वर्षों तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का स्थान हासिल किया था। इस उपलब्धि के पीछे शहर के नागरिकों, सफाई मित्रों और नगर निगम कर्मचारियों की मेहनत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर और निगम प्रशासन इस पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी प्रयास नहीं कर सके। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को दूसरा स्थान मिलने के बाद उन्होंने महापौर से शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर माफी मांगने की मांग की।

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इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने भी महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल में शहर की स्वच्छता संबंधी पहचान प्रभावित होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भार्गव महापौर बने थे, तब इंदौर को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अलग पहचान हासिल थी। चौकसे ने नगर निगम में भ्रष्टाचार, सफाई मित्रों के हितों की अनदेखी और स्वच्छता व्यवस्था पर अधिकारियों का ध्यान कम होने के आरोप लगाए।

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चौकसे ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए सफाई मित्रों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। उनके मुताबिक, भाजपा सरकार और नगर निगम परिषद ने सफाई मित्रों को अब तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी है। उन्होंने सफाई मित्रों को स्थायी कर्मचारी बनाने की मांग का मुद्दा भी उठाया।


 

दूसरी ओर, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर ने सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं और उसे प्रेरणादायी शहर माना गया है। वन सिटी वन अवार्ड के तहत शहरों की जोड़ी की श्रेणी में इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि इंदौर की स्वच्छता यात्रा दूसरे शहरों को भी प्रेरित कर रही है।

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