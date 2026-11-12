रायसेन में लूट: गल्ला व्यापारी की फर्म में मुनीम को ईंट से पीटा, आंख पर किया वार; नकदी लेकर फरार हुए बदमाश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायसेन Published by: रायसेन ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 02:12 PM IST
सार
रायसेन कृषि उपज मंडी में बदमाशों ने गल्ला व्यापारी की फर्म में घुसकर मुनीम पदम सिंह यादव को बंधक बनाया और ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनकी एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपी नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर जांच कर रही है।
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विस्तार
रात के सन्नाटे में बदमाशों ने रायसेन कृषि उपज मंडी स्थित एक गल्ला व्यापारी की फर्म में घुसकर वहां सो रहे मुनीम को बंधक बना लिया और बेरहमी से मारपीट की। बदमाशों ने ईंट से उनके सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उनकी एक आंख गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद आरोपी फर्म में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। घायल मुनीम को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है।
घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे व्यापारी मनोज राठौर जब अपनी फर्म पहुंचे, तब वारदात का पता चला। मंडी परिसर में हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है।
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सुबह फर्म पहुंचे व्यापारी तो खून से लथपथ मिले मुनीम
व्यापारी मनोज राठौर ने बताया कि उनके यहां काम करने वाले मुनीम पदम सिंह यादव रोज की तरह मंडी स्थित फर्म में ही सो रहे थे। फर्म में नकदी रखी रहती थी, इसलिए वे रात में वहीं रुकते थे। गुरुवार सुबह जब राठौर फर्म पहुंचे तो उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक गेट नहीं खुला। अनहोनी की आशंका होने पर वे अंदर पहुंचे तो मुनीम पदम सिंह खून से लथपथ पड़े मिले। उनके सिर और आंख पर गंभीर चोटें थीं। कमरे में भी खून फैला हुआ था। इसके बाद उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी।
दीवार फांदकर अंदर घुसे बदमाश, ईंट से किया हमला
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, बदमाश मंडी परिसर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने कांच तोड़कर उस कमरे में प्रवेश किया, जहां मुनीम सो रहे थे। आरोपियों ने पहले पदम सिंह को बंधक बनाया। विरोध करने पर उनके सिर और चेहरे पर ईंट से कई वार किए। हमले में उनकी एक आंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वारदात के बाद बदमाश मुनीम को घायल अवस्था में छोड़कर फर्म में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। कितनी रकम लूटी गई है, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है।
30 साल से व्यापारी की फर्म में कर रहे थे काम
व्यापारी मनोज राठौर ने बताया कि पदम सिंह यादव पिछले 30 साल से उनकी फर्म में मुनीम के रूप में काम कर रहे थे। वे केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। राठौर के मुताबिक, पदम सिंह ने इतने वर्षों में कभी कोई गलती नहीं की और पूरी जिम्मेदारी से फर्म का काम संभाला। मंडी के अन्य व्यापारियों ने भी पदम सिंह को सीधा और ईमानदार व्यक्ति बताया। घटना के बाद से व्यापारी और मंडी परिसर से जुड़े लोग सदमे में हैं। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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गंभीर हालत में भोपाल रेफर, क्रिटिकल यूनिट में भर्ती
घायल पदम सिंह को पहले रायसेन जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें भोपाल रेफर कर दिया। एसडीओपी आकांक्षा तलैया ने बताया कि पदम सिंह को अस्पताल की क्रिटिकल यूनिट में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।
सीसीटीवी की चार नवंबर के बाद की रिकॉर्डिंग डिलीट मिली
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी एसपी दीपक नायक, एसडीओपी आकांक्षा तलैया सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मंडी परिसर में जांच की और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके से खून के नमूने, ईंट, टूटे कांच के टुकड़े और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। जांच के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की चार नवंबर के बाद की रिकॉर्डिंग डिलीट मिली है। इस तथ्य को पुलिस संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर फुटेज रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
फिलहाल पुलिस बदमाशों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग किसने और किन परिस्थितियों में डिलीट की।
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घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे व्यापारी मनोज राठौर जब अपनी फर्म पहुंचे, तब वारदात का पता चला। मंडी परिसर में हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है।
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सुबह फर्म पहुंचे व्यापारी तो खून से लथपथ मिले मुनीम
व्यापारी मनोज राठौर ने बताया कि उनके यहां काम करने वाले मुनीम पदम सिंह यादव रोज की तरह मंडी स्थित फर्म में ही सो रहे थे। फर्म में नकदी रखी रहती थी, इसलिए वे रात में वहीं रुकते थे। गुरुवार सुबह जब राठौर फर्म पहुंचे तो उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक गेट नहीं खुला। अनहोनी की आशंका होने पर वे अंदर पहुंचे तो मुनीम पदम सिंह खून से लथपथ पड़े मिले। उनके सिर और आंख पर गंभीर चोटें थीं। कमरे में भी खून फैला हुआ था। इसके बाद उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी।
दीवार फांदकर अंदर घुसे बदमाश, ईंट से किया हमला
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, बदमाश मंडी परिसर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने कांच तोड़कर उस कमरे में प्रवेश किया, जहां मुनीम सो रहे थे। आरोपियों ने पहले पदम सिंह को बंधक बनाया। विरोध करने पर उनके सिर और चेहरे पर ईंट से कई वार किए। हमले में उनकी एक आंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वारदात के बाद बदमाश मुनीम को घायल अवस्था में छोड़कर फर्म में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। कितनी रकम लूटी गई है, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है।
30 साल से व्यापारी की फर्म में कर रहे थे काम
व्यापारी मनोज राठौर ने बताया कि पदम सिंह यादव पिछले 30 साल से उनकी फर्म में मुनीम के रूप में काम कर रहे थे। वे केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसे थे। राठौर के मुताबिक, पदम सिंह ने इतने वर्षों में कभी कोई गलती नहीं की और पूरी जिम्मेदारी से फर्म का काम संभाला। मंडी के अन्य व्यापारियों ने भी पदम सिंह को सीधा और ईमानदार व्यक्ति बताया। घटना के बाद से व्यापारी और मंडी परिसर से जुड़े लोग सदमे में हैं। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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गंभीर हालत में भोपाल रेफर, क्रिटिकल यूनिट में भर्ती
घायल पदम सिंह को पहले रायसेन जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें भोपाल रेफर कर दिया। एसडीओपी आकांक्षा तलैया ने बताया कि पदम सिंह को अस्पताल की क्रिटिकल यूनिट में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।
सीसीटीवी की चार नवंबर के बाद की रिकॉर्डिंग डिलीट मिली
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी एसपी दीपक नायक, एसडीओपी आकांक्षा तलैया सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मंडी परिसर में जांच की और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके से खून के नमूने, ईंट, टूटे कांच के टुकड़े और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। जांच के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की चार नवंबर के बाद की रिकॉर्डिंग डिलीट मिली है। इस तथ्य को पुलिस संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर फुटेज रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।
फिलहाल पुलिस बदमाशों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग किसने और किन परिस्थितियों में डिलीट की।