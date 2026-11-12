रायसेन में लूट: गल्ला व्यापारी की फर्म में मुनीम को ईंट से पीटा, आंख पर किया वार; नकदी लेकर फरार हुए बदमाश

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रात के सन्नाटे में बदमाशों ने रायसेन कृषि उपज मंडी स्थित एक गल्ला व्यापारी की फर्म में घुसकर वहां सो रहे मुनीम को बंधक बना लिया और बेरहमी से मारपीट की। बदमाशों ने ईंट से उनके सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उनकी एक आंख गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद आरोपी फर्म में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। घायल मुनीम को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है।