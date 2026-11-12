प्रदेश में सबसे ठंडा रहा शहडोल का कल्याणपुर: न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री पर पहुंचा, पिछले साल भी गिरा था पारा

शहडोल जिले में ठंड ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को मौसम विभाग के आंकड़ों में शहडोल जिले का कल्याणपुर प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश के अन्य शहरों और क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम रहा। इसके साथ ही एक बार फिर शहडोल ने ठंड के मामले में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है।

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