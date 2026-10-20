सीहोर: कांग्रेस का हाई-वोल्टेज प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का रावण रूपी पुतला फूंका, वोट चोरी पर आर-पार की लड़ाई

विजयादशमी पर जब देशभर में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जा रहा था, उसी मौके पर सीहोर में कांग्रेस ने चुनावी व्यवस्था को लेकर सियासी संग्राम छेड़ दिया। जिला कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का रावण रूपी पुतला दहन किया। कांग्रेस ने कथित वोट चोरी, राजनीतिक चंदे में अनियमितताओं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया।



रावण दहन के बहाने चुनाव आयोग पर सियासी प्रहार

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस ने विजयादशमी के प्रतीकात्मक महत्व को चुनावी मुद्दों से जोड़ते हुए अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का रावण के रूप में पुतला जलाकर चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान राजनीतिक चंदे और कथित वोट चोरी के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए।



ये भी पढ़ें- कहीं दिखा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, तो कहीं बरसे अंगारे, शूर्पणखा दहन के साथ हुआ 'नशासुर' का नाश



राजीव गुजराती बोले-लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है संघर्ष

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान श्रीराम ने रावण का अंत कर सत्य की स्थापना की थी। इसी तरह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और असत्य को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस इन मुद्दों पर चुप नहीं बैठेगी।



चंदे से लेकर वोट तक उठाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड, राजनीतिक चंदे और चुनावी अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए। राजीव गुजराती ने राम नाम पर चंदा एकत्र करने और उसमें कथित अनियमितताओं के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए आरोप कांग्रेस के दावे हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया।



नारेबाजी के बीच पुतला दहन, कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश

बस स्टैंड पर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, चुनावी पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस ने जनता से लोकतंत्र की मजबूती और निष्पक्ष चुनाव के महत्व को लेकर जागरूक रहने की अपील भी की।



श्रीराम से लोकतंत्र की रक्षा की प्रार्थना

राजीव गुजराती ने कहा कि विजयादशमी का संदेश केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह असत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने भगवान श्रीराम से लोकतंत्र की रक्षा और असत्य के अंत की प्रार्थना करने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने संकल्प जताया कि कथित चुनावी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनकी आवाज आगे भी बुलंद रहेगी। प्रदर्शन में घनश्याम यादव, विष्णु प्रसाद राठौर, राजाराम बड़े भाई, राजेंद्र वर्मा, प्रीतम दयाल चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।