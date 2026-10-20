ओंकारेश्वर: दो दिन के बंद के बाद खुला ओंकारेश्वर, एक माह में नए सिरे से होगा सर्वे; आंदोलन फिलहाल स्थगित

सिंहस्थ-2028 के विकास कार्यों से प्रभावित स्थानीय रहवासियों की 19 सूत्रीय मांगों को लेकर दो दिन से बंद तीर्थनगरी ओंकारेश्वर बुधवार शाम 5 बजे फिर खुल गई। प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच हुई चर्चा के बाद फिलहाल एक माह का समय देने पर सहमति बनी है। इस दौरान विकास कार्यों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने, प्रभावित क्षेत्रों का नए सिरे से सर्वे कराने और स्थानीय लोगों की सहमति से निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

दो दिन बंद रहने से श्रद्धालुओं को हुई परेशानी

19 अक्टूबर से जारी बंद के कारण ओंकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजार, होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने से बाहर से आए लोगों को आवश्यक वस्तुएं जुटाने में दिक्कत हुई। कुछ श्रद्धालुओं को पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी परेशान होना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने माना कि लगातार दो दिन बंद रहने से नगर की सामान्य व्यवस्था प्रभावित हुई और इसका असर श्रद्धालुओं पर पड़ा। इसी को देखते हुए प्रशासन के साथ बातचीत के बाद बंद समाप्त करने का फैसला लिया गया।



एक माह बाद फिर तय होगी आंदोलन की रणनीति

फिलहाल ओंकारेश्वर में बंद समाप्त होने के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। अगले एक माह के दौरान प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के बीच मांगों के समाधान, प्रभावित परिवारों के सर्वे और निर्माण कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट किया है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि एक माह के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। इस तरह दो दिन के बंद के बाद फिलहाल टकराव की स्थिति टल गई है, लेकिन 19 सूत्रीय मांगों का समाधान अभी नहीं हुआ है। अब निगाहें अगले एक माह में होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई और स्थानीय लोगों के साथ बनने वाली सहमति पर टिकी हैं।