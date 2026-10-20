गुना: मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली पलटने से 11 लोग घायल; एक बालक की हालत गंभीर

गुना जिले के बीनागंज चौकी क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों के साथ एक हादसा हो गया। नवलपुर गांव के पास नवलपुरा मोड़ पर मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में ट्रॉली में सवार 11 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सक्रिय हुए तथा राहत एवं बचाव के प्रयास शुरू किए गए। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।



जानकारी के अनुसार, लोग मूर्ति विसर्जन के लिए ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान नवलपुरा मोड़ के पास ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और पलट गई। अचानक हुई इस घटना से ट्रॉली में सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। दुर्घटना में 11 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय स्तर पर मदद के प्रयास शुरू हुए और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई।



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दुर्घटना में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए बीनागंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया। घायलों की स्थिति को देखते हुए चार लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं, तीन घायलों का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे में एक बालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों की निगरानी में घायलों का उपचार किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी सक्रिय हो गए। घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी घायलों की सहायता करने में सहयोग किया। प्रशासन की सक्रियता के चलते घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उपचार की व्यवस्था की गई।



इस दुर्घटना में राहत की बात यह है कि किसी की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि, एक बालक की गंभीर हालत ने चिंता बढ़ा दी है। चार घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि तीन का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अन्य घायलों का भी उपचार किया जा रहा है।

यह पूरी घटना गुना जिले के बीनागंज चौकी क्षेत्र में नवलपुर गांव के पास स्थित नवलपुरा मोड़ की है। फिलहाल, हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।