देवास: विजयादशमी पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पुलिस लाइन में किया शस्त्र पूजन, जलसंकट की चुनौतियों पर किया संवाद

देवास मे विजयादशमी के अवसर पर देवास पुलिस लाइन में पारंपरिक शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजन कर जिलेवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन के दौरान मंत्री सिलावट ने देवास में जल संकट के मुद्दे पर भी अपनी बात रखते हुए इसके समाधान का भरोसा दिलाया।

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