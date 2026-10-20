देवास: विजयादशमी पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पुलिस लाइन में किया शस्त्र पूजन, जलसंकट की चुनौतियों पर किया संवाद
देवास पुलिस लाइन में विजयादशमी पर पारंपरिक शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूजा कर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दीं और जल संकट के समाधान का भरोसा दिलाया। सांसद महेंद्र सोलंकी तथा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया।
विस्तार
देवास मे विजयादशमी के अवसर पर देवास पुलिस लाइन में पारंपरिक शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजन कर जिलेवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन के दौरान मंत्री सिलावट ने देवास में जल संकट के मुद्दे पर भी अपनी बात रखते हुए इसके समाधान का भरोसा दिलाया।
मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि जल संकट एक बड़ी समस्या है, जिस पर गंभीरता से विचार किया गया है। जल के उपयोग और इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस समस्या का मिलकर समाधान निकालने की दिशा में काम करेगी, ताकि लोगों को राहत मिल सके। मंत्री सिलावट ने विजयादशमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दशहरा हमें बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देता है। उन्होंने सभी से पर्व की मूल भावना को आत्मसात करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया।
ये भी पढ़ें-कहीं दिखा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, तो कहीं बरसे अंगारे, शूर्पणखा दहन के साथ हुआ 'नशासुर' का नाश
कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह वर्धमान, एएसपी ग्रामीण सौम्या जैन और एएसपी यातायात हरनारायण बाथम सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। पारंपरिक विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग की परंपराओं और कर्तव्यनिष्ठा के महत्व को भी रेखांकित किया गया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने कहा कि विजयादशमी असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। शस्त्र पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण, अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। पुलिस बल के लिए शस्त्र सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।
पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में विजयादशमी की परंपरा के साथ सामाजिक सद्भाव, अनुशासन और जनसेवा का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्व की सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने के साथ पुलिस बल के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण को रेखांकित करना रहा।