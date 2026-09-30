सीहोर: कांग्रेस का हल्लाबोल, पैदल मार्च-घेराव से गरमाया सियासी माहौल; कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्कामुक्की

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर बुधवार को सीहोर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला और जिला निर्वाचन कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्कामुक्की से माहौल तनावपूर्ण हो गया।



सड़क पर उतरी कांग्रेस, काले कपड़ों में प्रदर्शन

प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर पहुंचे। पैदल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ा। कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, SIR और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।



कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस ने रोका, धक्कामुक्की

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें गेट पर रोकने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्कामुक्की हुई। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने में सफल रहे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने जिला निर्वाचन कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी मांगें रखीं।



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गुजराती बोले- चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा जरूरी

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि SIR और मतदाता सूचियों में बदलाव को लेकर पारदर्शिता का अभाव है।



‘वोट चोरी’ का आरोप लगाकर कांग्रेस ने साधा निशाना

गुजराती ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं के नाम और सूचियों में बदलाव से जुड़े सवालों का समाधान होना चाहिए। कांग्रेस ने इसे ‘वोट चोरी’ से जोड़ते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की जांच और पूरी पारदर्शिता की मांग की। ये आरोप कांग्रेस के राजनीतिक दावे हैं; निर्वाचन आयोग ने SIR को मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया के रूप में संचालित किया है।



सड़क, भ्रष्टाचार और स्थानीय व्यवस्था पर भी हमला

प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जिले की सड़कों की बदहाली और कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष जिम्मेदारी लेने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों से जवाबदेही तय की जानी चाहिए।



राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलवीर तोमर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश परमार सहित कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, SIR और मतदाता सूची से जुड़े सवालों की जांच तथा चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई।



प्रदेश से देश तक SIR पर सियासी टकराव

सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस का विरोध केवल सीहोर तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कांग्रेस ने SIR और मतदाता सूची के मुद्दे पर प्रदर्शन किए हैं। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोका और हिरासत में लिया था।