वहशी औलाद को मौत की सजा: मां से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने वाले पापी बेटे को मृत्युदंड, जानें मामला

रिश्तों को तार-तार कर देने वाले एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाले मामले में बंडा सिविल न्यायालय के अपर सत्र जिला न्यायाधीश रामलाल शाक्य ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मां के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या करने के दोषी बेटे को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही संबंधित धाराओं के तहत 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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