उज्जैन: शाही मस्जिद कमेटी खुद हटा रही प्रभावित हिस्सा, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती, आरोपियों की संख्या 35 पर

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत शहर में चलाए जा रहे चौड़ीकरण अभियान में प्रशासनिक मुस्तैदी और जनसहयोग का अनूठा समन्वय देखने को मिल रहा है। छत्री चौक स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का कार्य मस्जिद कमेटी द्वारा स्वयं स्वेच्छा से किया जा रहा है। मामले में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

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