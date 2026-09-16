रतलाम: छात्रा के सुसाइड पर मचा बवाल, नकल की पर्ची मिलने पर टीचर ने क्लास से बाहर निकाला, लगाई फांसी

जिले के सैलाना स्थित एक सरकारी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में मंगलवार को 12वीं कक्षा की छात्रा फंदे पर लटकी मिली। छात्रा के फांसी लगाने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को तिमाही परीक्षा के दौरान उसके पास कथित तौर पर नकल की पर्ची मिली थी, जिसके बाद शिक्षिका ने उसकी उत्तर पुस्तिका ले ली और उसे परीक्षा कक्ष से बाहर भेज दिया था।जानकारी के अनुसार देवास जिले के एक गांव की रहने वाली छात्रा सैलाना स्थित सरकारी आवासीय स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह कला संकाय की छात्रा थी। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे अर्थशास्त्र विषय की तिमाही परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा के दौरान शंका होने पर शिक्षिका ने छात्रा की तलाशी ली, जिसमें नकल की पर्ची मिलने की बात सामने आई। इसके बाद उसकी उत्तर पुस्तिका ले ली गई और उसे परीक्षा कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा गया। इसके बाद छात्रा अपने कमरे में चली गई। दोपहर करीब 1:30 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद दो सहपाठी छात्राएं जब उसके कमरे में पहुंचीं तो छात्रा फंदे पर लटकी मिली। दोनों ने शोर मचाकर वार्डन को सूचना दी। वार्डन और स्कूल का स्टाफ मौके पर पहुंचा। वार्डन के मुताबिक छात्रा कपड़े सुखाने वाली नायलॉन की रस्सी के फंदे से पंखे पर लटकी हुई थी। रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा गया और पुलिस को सूचना दी गई।सूचना मिलते ही सैलाना थाना प्रभारी पिंकी आकाश, FSL अधिकारी अतुल मित्तल और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों से घटना की जानकारी ली। छात्रा ने परीक्षा से जुड़ी घटना के तनाव में यह कदम उठाया या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। शाम को जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त प्रियंका राय भी रतलाम से स्कूल पहुंचीं और प्राचार्य से चर्चा की। देर शाम परिजन भी स्कूल पहुंच गए। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पोस्टमार्टम बुधवार सुबह कराया जाएगा।घटना के बाद मंगलवार रात करीब 8 बजे स्कूल के विद्यार्थियों और परिजनों ने स्कूल के सामने मुख्य सड़क पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी प्राचार्य, वार्डन और संबंधित शिक्षिका को हटाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। इस दौरान नारेबाजी भी हुई और सड़क पर यातायात बाधित रहा।अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राचार्य, वार्डन और शिक्षिका को हटाने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने की बात भी कही गई। करीब दो घंटे बाद रात 10 बजे चक्काजाम समाप्त हुआ।जयस के जिला अध्यक्ष दीपक निनामा ने छात्रा की मौत को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया तो जयस की ओर से रतलाम जिला बंद का आह्वान किया जा सकता है।