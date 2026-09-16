ओवैसी के मिसाइल वाले बयान पर रामेश्वर शर्मा का जवाब: बोले- बैरिस्टर हो, बदतमीजी की भाषा छोड़ो; फिर कही ये बात

विज्ञापन

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भोपाल सभा में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पर किए गए तीखे हमले के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज हो गई है। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ओवैसी बैरिस्टर हैं तो बदतमीजी की भाषा छोड़ दें। इसी दौरान उन्होंने ओवैसी के लिए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। बता दें 15 सितंबर को भोपाल में यूसीसी के विरोध में आयोजित सभा में ओवैसी ने रामेश्वर शर्मा के उस बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने करोंद चौराहे से काजी कैंप पर मिसाइल गिराने की बात कही थी। ओवैसी ने शर्मा को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो काजी कैंप आकर मिसाइल चलाकर दिखाएं और कहा था कि वह वहां अकेले खड़े रहेंगे। उन्होंने भी रामेश्वर शर्मा को हिजड़ा कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद मामला गरमा गया।