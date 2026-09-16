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ओवैसी के मिसाइल वाले बयान पर रामेश्वर शर्मा का जवाब: बोले- बैरिस्टर हो, बदतमीजी की भाषा छोड़ो; फिर कही ये बात

Wed, 16 Sep 2026 01:21 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 16 Sep 2026 01:21 PM IST
सार

भोपाल में ओवैसी के बयान के बाद भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने ओवैसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ काजी कैंप वाले बयान और यूसीसी के मुद्दे पर भी जवाब दिया।

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Rameshwar Sharma hits back at Owaisi's missile statement You are barrister stop using abusive language
असदुद्दीन ओवैसी और रामेश्वर शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भोपाल सभा में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पर किए गए तीखे हमले के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज हो गई है। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ओवैसी बैरिस्टर हैं तो बदतमीजी की भाषा छोड़ दें। इसी दौरान उन्होंने ओवैसी के लिए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। बता दें 15 सितंबर को भोपाल में यूसीसी के विरोध में आयोजित सभा में ओवैसी ने रामेश्वर शर्मा के उस बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने करोंद चौराहे से काजी कैंप पर मिसाइल गिराने की बात कही थी। ओवैसी ने शर्मा को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो काजी कैंप आकर मिसाइल चलाकर दिखाएं और कहा था कि वह वहां अकेले खड़े रहेंगे। उन्होंने भी रामेश्वर शर्मा को हिजड़ा कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद मामला गरमा गया। 
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‘मिसाइल इस्लामाबाद में गिरी, आतंकवादी रो रहे थे’
ओवैसी के इसी बयान पर जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने जो मिसाइल तैयार की है, उसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल कर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा, “जब मिसाइल इस्लामाबाद में गिरी तो वहां आतंकवादी और इस्लामिक कट्टरपंथी रो रहे थे और यहां तुम जैसे नए-नए जिन्ना रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। शर्मा ने आगे कहा कि मिसाइल चलती थी और चलती रहेगी। उनके मुताबिक जहां-जहां आतंकवाद के कैंप और भारत विरोधी कैंप होंगे, वहां भारत की मिसाइल तैयार है। उन्होंने कहा कि वह अपने पुराने बयान पर कल भी कायम थे और आज भी कायम हैं। 
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‘पूरा भाषण सुनो, वकील हो तो कोर्ट ले जाओ’
रामेश्वर शर्मा ने ओवैसी से कहा कि वह उनका पूरा भाषण सुनें। उन्होंने कहा, “तुम तो वकील हो, कोर्ट ले जाओ। शर्मा ने कहा कि उनके बयान का संदर्भ समझने की जरूरत है और वह अपने बयान पर कायम हैं।

यूसीसी पर भी ओवैसी को घेरा
रामेश्वर शर्मा ने ओवैसी के यूसीसी विरोध पर भी पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब हर राजनीतिक दल हिंदुओं के वोट लेना चाहता है तो फिर हिंदू कानून क्या बुरा है। उन्होंने कहा कि “पांच बीवी, 25 बच्चे की फैक्ट्री बंद होगी।  शर्मा ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार 2029 तक 21 राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा और मध्य प्रदेश में यह लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होगा और इसे बाबा साहेब आंबेडकर की भावना के अनुरूप लागू किया जाएगा। 

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काजी कैंप वाले बयान से शुरू हुआ विवाद
रामेश्वर शर्मा के काजी कैंप को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सितंबर के पहले सप्ताह में सामने आया था। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने करोंद चौराहे से काजी कैंप पर मिसाइल गिराने की बात कही थी। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका संदर्भ भोपाल के काजी कैंप से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद के काजी कैंप से था। इसके बाद 15 सितंबर को भोपाल में यूसीसी के विरोध में आयोजित सभा में ओवैसी ने इसी बयान को लेकर रामेश्वर शर्मा को चुनौती दी। अब शर्मा के ताजा पलटवार के बाद यह विवाद एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है।



 
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