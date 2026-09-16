कौन हैं ऋचा?: मिस एमपी का खिताब जीता, फिर चुना कॉर्पोरेट करियर; अब 25 साल बाद न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप वॉक

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ऋचा के लिए यह प्रस्तुति महज एक फैशन शो में हिस्सा लेना नहीं था। यह उस शौक की ओर वापसी थी, जिसे उन्होंने पढ़ाई, करियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं। शुरुआती दौर में ग्वालियर के फैशन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने मिस एमपी का खिताब भी हासिल किया था। इसके बाद उनका रुझान कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर हुआ और उन्होंने पेशेवर जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई।वर्तमान में ऋचा न्यूयॉर्क की एक कंपनी में कार्यरत हैं। नौकरी और निजी जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी मॉडलिंग के प्रति उनका लगाव बना रहा। इसी लगाव ने उन्हें दोबारा रैंप तक पहुंचाया। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित फैशन आयोजन में जब वह डिजाइनर कलेक्शन के साथ मंच पर उतरीं तो उनके आत्मविश्वास और प्रस्तुति ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। ऋचा के इस खास पल का गवाह उनका परिवार भी बना। उनकी मां वीणा नेगी के मुताबिक, भारत में 13 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे परिवार ने कार्यक्रम को लाइव देखा। ऋचा के दोस्त और रिश्तेदार भी ऑनलाइन इस प्रस्तुति से जुड़े रहे। रैंप पर बेटी को देखकर परिवार के सदस्यों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया।वीणा नेगी ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि ऋचा ने जीवन की जिम्मेदारियों के साथ अपने पसंदीदा क्षेत्र के लिए समय निकालकर यह साबित किया है कि मन में लगन हो तो पुराने सपनों को भी दोबारा अवसर दिया जा सकता है। परिवार के लिए न्यूयॉर्क के मंच पर बेटी को देखना भावुक कर देने वाला क्षण रहा। ऋचा की कहानी का खास पहलू उनका करियर सफर है। मॉडलिंग से शुरुआत करने के बाद उन्होंने अपनी पेशेवर दिशा बदली और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम शुरू किया। समय के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ीं, लेकिन फैशन के प्रति उनका लगाव बना रहा। लंबे अंतराल के बाद रैंप पर उनकी वापसी इसी निरंतरता का परिणाम मानी जा रही है।ये भी पढ़ें-ग्वालियर में ऋचा के परिवार और परिचितों के बीच उनकी उपलब्धि को लेकर उत्साह है। स्थानीय स्तर से शुरू हुआ उनका सफर अब न्यूयॉर्क के फैशन मंच तक पहुंच चुका है। ऋचा की यह वापसी इस बात की मिसाल बनकर सामने आई है कि जीवन में करियर की दिशा बदलने या जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद भी व्यक्ति अपने पसंदीदा क्षेत्र से दोबारा जुड़ सकता है। न्यूयॉर्क में रैंप पर ऋचा की प्रस्तुति ने ग्वालियर से जुड़े उनके शुरुआती सफर को एक नया पड़ाव दिया है। परिवार के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने बेटी को उसके शुरुआती मॉडलिंग दौर से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचते हुए देखा है।