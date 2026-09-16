छतरपुर: तेज रफ्तार बस ने टैक्सी को मारी टक्कर, नानी की अंत्येष्टि में जा रही मासूम की सड़क हादसे में मौत

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बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी नानी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जा रही थी। इसी दौरान हमा तिराहा के पास टैक्सी बस की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन पहुंच गए।हादसे में बच्ची की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 30 मिनट तक हाइवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली।कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। नानी की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रही बच्ची की रास्ते में ही मौत होने से परिवार में मातम पसरा है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।