खंडवा में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार बस ने किसानों को कुचला, एक की मौके पर मौत; एक घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा शव

खंडवा जिले में सोमवार को एक बड़ा और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार बस ने दो किसानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर में एक किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा प्रशासन और शहर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में जुटा था, लेकिन इस दुर्घटना ने एक हंसते-खेलते किसान परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं।



मिली जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक घटना कार्यक्रम स्थल से महज एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नहाल्दा के पास घटी। मृतक किसान की पहचान 42 वर्षीय कमलचंद पाटीदार के रूप में हुई है, जो ग्राम सतवाड़ा के रहने वाले थे। सोमवार को वे अपने 68 वर्षीय साथी संतोष पाटीदार के साथ बाइक पर सवार होकर खंडवा आ रहे थे। वे अपने खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन का जरूरी सामान खरीदने के लिए निकले थे। तभी यश ट्रैवल कंपनी की एक बेकाबू बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक चला रहे कमलचंद पाटीदार सीधे बस के पहिए के नीचे आ गए। बस का भारी भरकम पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे बुजुर्ग किसान संतोष पाटीदार छिटक कर दूर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।



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स्कूली बच्चों को लेकर बड़वानी लौट रही थी बस

बताया जा रहा है कि यह बस बड़वानी जिले से स्कूली बच्चों को लेकर खंडवा में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी। कार्यक्रम के समापन के बाद, बस स्कूली बच्चों को सुरक्षित वापस छोड़ने के लिए बड़वानी की ओर रवाना हुई थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद बस ड्राइवर ने गाड़ी रोकने या घायलों की मदद करने के बजाय बस को मौके से भगा लिया। हालांकि, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस की टीम ने पीछा करते हुए घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम सांवखेड़ा के पास इस बस को पकड़ने में कामयाबी हासिल की।



एक घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा शव, एंबुलेंस पहुंचने में देरी

दुर्घटना की भयावहता के बीच एक और दुखद पहलू यह रहा कि घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में देरी हुई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के करीब एक घंटे बाद मृतक कमलचंद के शव को एंबुलेंस के जरिए और गंभीर रूप से घायल संतोष पाटीदार को डायल 112 पुलिस वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया जा सका। सूचना मिलते ही सीएसपी अभिनव बारंगे और टीआई प्रवीण आर्य भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल पर बेकाबू हुए यातायात को संभाला और जाम में फंसे वाहनों को बाहर निकलवाया।



मातम में डूबा गांव, टूट गया परिवार का इकलौता सहारा

इस हादसे ने सतवाड़ा गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। मृतक कमलचंद ही अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। दिन-रात खेती-किसानी करके वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। अपने पीछे वे एक बेटा, एक बेटी और रोती-बिलखती पत्नी छोड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस चालक की लापरवाही और हादसे के असल कारणों को लेकर बारीकी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। सरकारी कार्यक्रमों की ड्यूटी में लगी इन बसों की बेलगाम दौड़ की कीमत एक निर्दोष किसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है, और पीछे छूट गया है एक ऐसा परिवार जिसका सहारा अब कभी लौटकर नहीं आएगा।