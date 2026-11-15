ओंकारेश्वर में टला हादसा: नर्मदा में दो नावों की टक्कर, नाव में भरने लगा पानी तो बिहार के लोगों में मची घबराहट

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तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में रविवार शाम करीब 5:30 बजे नर्मदा नदी में दो नावों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक नाव में पानी भरने लगा और वह डूबने की स्थिति में पहुंच गई। नाव में सवार बिहार के श्रद्धालुओं में घबराहट फैल गई। हालांकि श्रद्धालुओं के लाइफ जैकेट पहने होने और आसपास मौजूद नाविकों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। नाविकों ने तत्काल सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित दूसरी नाव में बैठाकर बाहर निकाला।