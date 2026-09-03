देवास: खटांबा के पास मकान में मिली 2 लाख से ज्यादा की अवैध शराब, पुलिस ने किया जब्त; जांच में जुटी

अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीएनपी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खटांबा क्षेत्र के समीप एक मकान से बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बीएनपी थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खटांबा क्षेत्र के समीप स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर दबिश दी और मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में इसकी कीमत 2 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।



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पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब किस उद्देश्य से रखी गई थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां खपाने की तैयारी थी।

थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब के भंडारण और बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय रखा गया है, ताकि इस कारोबार से जुड़े लोगों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जब्त शराब की मात्रा, ब्रांड सहित अन्य विवरणों का सत्यापन किया जा रहा है।