फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dewas: Adulteration Exposed Ahead of Raksha Bandhan, 600 Kg Sweets Made from Banned Analogue Mawa Seized

देवास: रक्षाबंधन से पहले मिलावट का खेल बेनकाब, प्रतिबंधित एनालॉग मावे से बनी 600 किलो मिठाई जब्त

Thu, 27 Aug 2026 09:43 AM IST
देवास ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: देवास ब्यूरो Updated Thu, 27 Aug 2026 09:43 AM IST
सार

रक्षाबंधन से पहले मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ कार्रवाई में खाद्य विभाग की टीम ने दो दुकानों से प्रतिबंधित एनालॉग मावा और उससे बनी करीब 600 किलो मिठाइयां पकड़ी हैं। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और आगे कार्रवाई की तैयारी है।

विज्ञापन
Dewas: Adulteration Exposed Ahead of Raksha Bandhan, 600 Kg Sweets Made from Banned Analogue Mawa Seized
कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षाबंधन पर्व से पहले मिलावटी और प्रतिबंधित एनालॉग मावे के इस्तेमाल के खिलाफ देवास में खाद्य विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर की अलग-अलग मिठाई दुकानों पर जांच की गई। दो दुकानों से एनालॉग मावा और उससे तैयार मिठाइयों के सैंपल लिए गए, जबकि करीब 600 किलो मावे से बनी मिठाइयों का स्टॉक मिलने की जानकारी सामने आई है।
विज्ञापन


प्रशासन को शहर में प्रतिबंधित एनालॉग मावे का इस्तेमाल कर मिठाइयां तैयार करने और बेचने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर की दो दुकानों पर जांच की। जांच के दौरान दुकानों पर एनालॉग मावा और उससे तैयार की गई मिठाइयां मिलीं। टीम ने मावे और मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


नायब तहसीलदार कपिल गुर्जर ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत दो दुकानों पर कार्रवाई की गई। मौके से एनालॉग मावे और उससे तैयार मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: एमपी: झाबुआ में कोर्ट मैरिज बना खूनी विवाद की वजह, घर में घुसकर मारपीट; नवविवाहिता को जबरन ले गए


प्रशासन के मुताबिक एनालॉग मावे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और इसके सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसी के चलते कलेक्टर के निर्देश पर जिलेभर में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से एनालॉग मावा मिलने पर मावा जब्त करने के साथ संबंधित दुकानों को सील करने जैसी कार्रवाई भी की जा रही है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जहां भी प्रतिबंधित एनालॉग मावे या उससे तैयार मिठाइयों के इस्तेमाल और बिक्री की सूचना मिलेगी, वहां जांच की जाएगी। रक्षाबंधन को देखते हुए खाद्य विभाग और प्रशासन आने वाले दिनों में भी दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच जारी रखेगा। प्रशासन का कहना है कि त्योहार के दौरान लोगों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री पहुंचाना प्राथमिकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed