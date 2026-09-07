दिल्ली सत्य निकेतन हादसा: राखी की खुशियों के बाद घर से विदा हुआ था अर्पित, मलबे में दफन हो गए परिवार के सपने

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे में देवास के छात्र अर्पित जाज की मौत हो गई। पांच मंजिला हॉस्टल की इमारत अचानक भरभराकर गिर गई, जिसमें अर्पित समेत कई लोग मलबे में दब गए। सोमवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अर्पित का शव मलबे से बरामद किया गया। उनके पिता ने शव की पहचान की।

जानकारी के अनुसार, देवास के जय बजरंग नगर, मकान नंबर 60 निवासी अर्पित जाज बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र थे और पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रहे थे। कुछ दिन पहले अर्पित रक्षाबंधन का त्योहार मनाने देवास स्थित अपने घर आए थे। परिवार के साथ त्योहार मनाने के बाद वे शनिवार को ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि अर्पित रविवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद वे अपने हॉस्टल गए। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चले गए। इसी दौरान अचानक हॉस्टल की पांच मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई।

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अर्पित सत्य निकेतन इलाके स्थित हॉस्टल डेज की बिल्डिंग नंबर 11 के कमरा नंबर 302 में रह रहे थे। हादसे के समय वे इसी कमरे में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इमारत में पिछले कुछ दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था। इमारत ढहने के बाद कई लोग मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और मलबा हटाने का काम शुरू किया। सोमवार सुबह रेस्क्यू टीम ने अर्पित का शव बरामद किया। मौके पर पहुंचे उनके पिता ने शव की पहचान की।

मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम

अर्पित की मौत की खबर देवास पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया। कुछ दिन पहले जिस घर में रक्षाबंधन की खुशियां और हंसी-खुशी का माहौल था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। परिवार के सदस्य अर्पित के पार्थिव शरीर के देवास पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अर्पित पढ़ाई पूरी कर परिवार के सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली गए थे। रक्षाबंधन मनाने के बाद घर से उनकी शनिवार की वापसी आखिरी साबित हुई। इस हादसे ने परिवार से उनका बेटा छीन लिया।