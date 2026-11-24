सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले के बीच दमोह के पथरिया में सागर गोल्ड ब्रांड की देशी शराब की बड़ी खेप मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एक ऐसे मकान में दबिश देकर 10 पेटी देशी शराब और एक पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसका मालिक अभिषेक गुप्ता आबकारी अधिनियम के एक अन्य मामले में पहले से जेल में बंद है। पुलिस ने मौके से 49,920 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध शराब के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है।

पथरिया थाना पुलिस ने मंगलवार शाम मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वार्ड नंबर-3 स्थित एक मकान में दबिश दी। तलाशी के दौरान वहां से सागर गोल्ड लाल देशी शराब की 10 पेटियां बरामद हुईं। इनमें 480 पाव शराब थी। इसके अलावा मैकडॉवेल्स नंबर-1 अंग्रेजी शराब की एक पेटी से 32 पाव मिले। पुलिस ने कुल 92.16 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 56 हजार रुपये बताई गई है। इसके साथ ही 49,920 रुपये नकद भी बरामद हुए। शराब और नकदी समेत जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 1 लाख 5 हजार रुपये आंकी गई है।

जेल में बंद आरोपी के मकान में कैसे पहुंची शराब?

पुलिस के मुताबिक, जिस मकान से शराब बरामद हुई है, वह अभिषेक गुप्ता का है। अभिषेक गुप्ता पथरिया क्षेत्र के लखरौनी में करीब 200 पेटी शराब से जुड़े एक अन्य मामले में पहले से जेल में बंद है। ऐसे में उसके मकान से दोबारा बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिलना पुलिस के लिए जांच का अहम बिंदु बन गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मकान में शराब किसने रखी थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।

बंडा में मौतों से जुड़े ब्रांड की शराब मिलने से बढ़ी चिंता

पथरिया में बरामद शराब में सागर गोल्ड ब्रांड की 10 पेटियां शामिल हैं। गौरतलब है कि सागर जिले के बंडा में इसी ब्रांड की शराब से जुड़े जहरीली शराब कांड में 50 से अधिक लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। हाल ही में सागर जिले में शराब के सेवन से चार अन्य लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई थीं। ऐसे में पथरिया में इसी ब्रांड की शराब का अवैध भंडारण मिलने से चिंता बढ़ गई है। बंडा से पथरिया की दूरी करीब 43 किलोमीटर है। हालांकि, बरामद शराब का बंडा में हुई मौतों की घटनाओं से कोई सीधा संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

दो आरोपी गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान निहाल गुप्ता (25), पिता गणेश गुप्ता, निवासी उमा मिस्त्री तलैया, दमोह और राजा उर्फ अभिनाष (38), पिता रामदास गुप्ता, निवासी वार्ड नंबर-3, पथरिया को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

शराब की खेप कहां से आई, पुलिस कर रही जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी, इसका वास्तविक मालिक कौन है और इसे किन ठिकानों पर सप्लाई किया जाना था। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि पहले 200 पेटियों के मामले में जेल भेजे गए अभिषेक गुप्ता के मकान का दोबारा शराब के भंडारण के लिए इस्तेमाल किसने किया। पुलिस इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।

थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

पथरिया थाना प्रभारी महेंद्र कुमार जगेत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में अलजार सिंह, नरेंद्र यादव, बाबू सिंह, कपिल तिवारी, मनीष रोहित, संदीप पटेल, अक्षय मिश्रा, राजेश सिंह और पूजा की भूमिका रही। पुलिस आरोपियों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अवैध शराब के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।