दमोह जिले के पिपरिया गांव में रविवार सुबह दो यादव परिवारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान हवाई फायरिंग और पथराव की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलने पर कुम्हारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ शुरू की।

बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच विवाद की शुरुआत दशहरे के दौरान एक महिला से कथित छेड़छाड़ की घटना को लेकर हुई थी। उस समय एक पक्ष के पुरुषोत्तम यादव ने कथित छेड़छाड़ का विरोध किया था। इसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था।

एक पक्ष के धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि रविवार सुबह सुरेश यादव अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ उनके घर पहुंचा और उनके चाचा पुरुषोत्तम यादव पर बंदूक से फायर किया। धर्मेंद्र का दावा है कि इस दौरान उनके चाचा को गोली के छर्रे भी लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद को लेकर आरोपी पहले भी हथियार लेकर गांव में घूम रहा था और उनके परिवार के लोगों की तलाश कर रहा था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

घटनास्थल पर पहुंचे एसडीओपी और पुलिस बल

घटना की जानकारी मिलते ही कुम्हारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हटा एसडीओपी केपी सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम के साथ मामले की जानकारी जुटाई। घटनास्थल पर पथराव में इस्तेमाल किए गए ईंट-पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं।

एसडीओपी केपी सिंह ने बताया कि पिपरिया गांव में यादव समाज के दो परिवारों के बीच पुराने विवाद को लेकर टकराव हुआ है। इस दौरान हवाई फायर किए जाने की जानकारी मिली है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से पथराव किया गया। मौके से ईंट-पत्थर के टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने छह से अधिक लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है।

दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही पुलिस

पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। विवाद की वास्तविक वजह, फायरिंग और पथराव की घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस के अनुसार, घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है।