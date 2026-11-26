दमोह-छतरपुर स्टेट हाईवे पर गुरुवार सुबह रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला कि ट्रक की जोरदार टक्कर से ट्रैक्टर बीच से दो हिस्सों में बंट गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर उसका मलबा बिखर गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चला रहे युवक की जान बच गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं।जानकारी के अनुसार, घटना देहात थाना क्षेत्र के हिन्नाई उमरी गांव के पास गुरुवार सुबह करीब 10 बजे की है। मड़ला डिक्सर गांव निवासी गणेश पटेल दमोह से अपना ट्रैक्टर लेकर गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान छतरपुर की तरफ से दमोह आ रहे एक ट्रक ने उनके ट्रैक्टर को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर देखते ही देखते दो हिस्सों में बंट गया। हादसे का मंजर देखकर आसपास मौजूद लोग भी सहम गए।ट्रैक्टर मालिक डॉ. ओंकार पटेल के मुताबिक हादसे में उनके भाई गणेश पटेल का ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रैक्टर के दो हिस्सों में टूट जाने से उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि इस भीषण टक्कर के बावजूद चालक की जान बच गई। परिजनों का कहना है कि जिस तरह ट्रैक्टर के परखच्चे उड़े हैं, उसे देखते हुए हादसा बेहद गंभीर हो सकता था। शुरुआती जानकारी में चालक को मामूली चोट आने की बात सामने आई है, जबकि उसकी वास्तविक स्थिति की पुष्टि आवश्यक है।हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से ट्रक चालक के नशे में होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रक चालक कौन था और टक्कर के बाद वह कहां गायब हो गया? फरार चालक की पहचान के लिए हाईवे और बायपास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अहम साबित हो सकती है।दुर्घटना के बाद हाईवे पर क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर के हिस्से सड़क पर बिखर गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। मौके पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने ट्रैक्टर के मलबे को सड़क से हटवाने में मदद की, ताकि आवागमन सुचारू हो सके। सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई।इस दुर्घटना ने हाईवे पर वाहनों की रफ्तार और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रक की टक्कर के बाद चालक का फरार होना भी जांच का विषय है। पुलिस के सामने अब फरार ट्रक चालक की पहचान करने और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने की चुनौती है। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से हादसे की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है।