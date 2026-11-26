दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलाई चौकी के पिपरिया कला गांव में एक महीने पहले हुए कथित जानलेवा हमले के बाद 70 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गुरुवार सुबह लखन सिंह लोधी की मौत के बाद परिवार ने गांव के ही चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुराने हमले को उनकी मौत की वजह बताया है। बेटे ने पिता की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है, वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच तेज कर दी है।



रास्ते में लकड़ी का टटा लगाने को लेकर हुआ था विवाद

मृतक के बेटे जाहर सिंह के मुताबिक, बीते 17 अक्टूबर को गांव में ही रहने वाले गजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, इंदर सिंह और प्रेम सिंह ने उनके पिता पर तलवार और लाठी-डंडों से हमला किया था। बताया गया कि रास्ते में लकड़ी का टटा लगाया गया था, जिसे आरोपियों ने गिरा दिया था। इस बात को लेकर उनके पिता ने आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य दूसरे खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर उनके पिता के साथ मारपीट की।



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टूट गए थे दांत, पैर में आई थी गंभीर चोट

बेटे का आरोप है कि हमले में लखन सिंह के दांत टूट गए थे और पैर में भी गंभीर चोटें आई थीं। घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए हिंडोरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां वह करीब आठ दिन भर्ती रहे। हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। परिजनों के अनुसार, जबलपुर में दो दिन उपचार के बाद डॉक्टरों ने दवाइयां देकर उन्हें घर भेज दिया था। परिवार का कहना है कि हमले के बाद से ही उनके पिता की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी।



एक महीने बाद घर पर हुई मौत, परिवार ने उठाए सवाल

गुरुवार सुबह अचानक लखन सिंह की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने पुराने हमले और वर्तमान मौत के बीच संबंध होने की आशंका जताई। परिवार का कहना है कि यदि एक महीने पहले हुई मारपीट में उनके पिता गंभीर रूप से घायल हुए थे, तो उनकी मौत की भी उसी दृष्टि से जांच होनी चाहिए। हालांकि, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि वृद्ध की मौत का कारण पूर्व में लगी चोटें ही हैं।



पहले से दर्ज है मारपीट का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज

मामले में बिलाई चौकी प्रभारी मलखान सिंह ने बताया कि वृद्ध की मौत के बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। एक महीने पहले हुई मारपीट के मामले में प्रकरण दर्ज है, जिसकी जांच जारी है। परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।