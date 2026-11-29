रनेह थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने करीब डेढ़ महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल परीक्षण के बाद हटा न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और साइबर टीम की मदद से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी तलाश की जा रही थी।



पुलिस के मुताबिक, मामला 8 अक्टूबर 2026 का है, जब रनेह थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने पहुंचकर अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने पटेरा निवासी युवक पर किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रकरण दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी।



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भोपाल में तलाश के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागा

मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी नितेश जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर तलाश और दबिश की कार्रवाई की। साइबर टीम की सहायता से तकनीकी साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान आरोपी के भोपाल में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले या कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया।



किशोरी को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया

पुलिस ने मामले में कार्रवाई जारी रखते हुए नाबालिग किशोरी को दस्तयाब कर सुरक्षित उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना और पुलिस की निरंतर कोशिशों के बाद आरोपी लखन पिता शंकर बंसल, उम्र 19 वर्ष, निवासी पटेरा को गिरफ्तार कर लिया गया।



पॉक्सो सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87, 64, 65 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 और 5/6 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का हटा सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद रविवार शाम उसे हटा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।