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खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की समस्या, जले ट्रांसफार्मर और अघोषित कटौती से परेशान किसानों ने अब बिजली कंपनी के सामने अपनी मांगें रखी हैं। भारतीय किसान संघ ने साफ कहा है कि किसानों को रोजाना 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलनी चाहिए और जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलने के लिए हफ्तों इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। संगठन ने इसके लिए तीन दिन की समयसीमा तय करने की मांग की है। गुरुवार को भोपाल के प्रकाश भवन में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। बैठक में बिजली विभाग के मुख्य सचिव मनीष सिंह, विशेष गढ़पाले और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग मौजूद रहे। किसान संघ ने बिजली व्यवस्था की खामियों को उठाते हुए कहा कि इनका सीधा असर खेती और सिंचाई पर पड़ रहा है।