जिले के दमोतीपुरा गांव में वैक्सीनेशन के अगले ही दिन चार माह के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। परिजनों ने रजपुरा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम उर्मिला बर्मन पर लापरवाही बरतने और गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बुधवार को टीकाकरण के दौरान बच्चे को तीन इंजेक्शन लगाए गए थे। इसके बाद शाम को उसकी तबीयत बिगड़ गई और गुरुवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। हालांकि, फिलहाल मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।



तीन इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी मासूम की तबीयत

मृत बच्चे की मां शिल्पा आदिवासी ने बताया कि बुधवार सुबह वह अपने चार माह के बेटे को वैक्सीनेशन कराने के लिए एएनएम के पास लेकर गई थीं। वहां बच्चे को तीन इंजेक्शन लगाए गए। टीकाकरण के बाद परिवार बच्चे को लेकर घर लौट आया। शाम होते-होते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे को तेज बुखार आया और उसकी नाक से खून बहने लगा। अचानक बिगड़ी हालत से परिजन घबरा गए।



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सुबह अचेत मिला बच्चा, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

गुरुवार सुबह परिवार के लोगों ने बच्चे को अचेत अवस्था में देखा। इसके बाद परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए हटा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मां शिल्पा ने बताया कि यह उनका पहला बेटा था। उन्होंने आरोप लगाया कि एएनएम उर्मिला बर्मन ने गलत तरीके से वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगाया, जिसके कारण उनके बच्चे की मौत हुई।



घटना की जानकारी मिलते ही गांव पहुंचे बीएमओ

चार माह के बच्चे की मौत की जानकारी मिलने पर हटा बीएमओ डॉ. उमाशंकर पटेल दमोतीपुरा पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी ली। उनकी मौजूदगी में बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मासूम की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।



वैक्सीनेशन के बाद मौत से उठे सवाल, जांच के घेरे में पूरा मामला

वैक्सीनेशन के अगले दिन मासूम की मौत होने से टीकाकरण प्रक्रिया और स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका को लेकर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। परिवार ने एएनएम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि, अभी तक वैक्सीनेशन और बच्चे की मौत के बीच चिकित्सकीय संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय होगी जिम्मेदारी

अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टीकाकरण से जुड़े तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जांच में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे चार माह के मासूम की मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।